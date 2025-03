Si elle n’a pas eu à affronter une seule joueuse du top 40 à Merida au Mexique, Emma Navarro a fait le travail à la perfec­tion (sans concéder un seul set de la semaine) pour remporter à 23 ans son deuxième titre, son premier WTA 500.

📊 Elles ont infligé un 6⁄ 0 6⁄ 0 en finale sur le circuit WTA (depuis 1971) :

🇺🇸 Evert (vs Tuero, Cleveland 1973)

🇺🇸 Evert (vs Sherriff, Indianapolis 1974)

🇺🇸 Evert (vs Navratilova, Amelia Island 1981)

🇯🇵 Inoue (vs Herr, Tokyo 1984)

🇩🇪 Graf (vs Zvereva, Roland‐Garros 1988)

