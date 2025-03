Invité du dernier épisode du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », Darren Cahill, co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi de Jannik Sinner, a raconté une conver­sa­tion avec son joueur entre­tenue il y a quelques jours, après l’an­nonce de sa suspen­sion de trois mois.

« Il y a quelques jours, Jannik m’a dit : ‘Ne te préoc­cupe pas des critiques de quel­qu’un dont tu ne pren­drais pas les conseils’. Et j’ai répondu : ‘Oh mon Dieu, tu as 23 ans ?’ Je sais que c’est une cita­tion qui circule, mais venant de lui… C’était comme : ok, passons à autre chose. »

Peut‐être un message passé à Nick Kyrgios, auteur d’un « pres­sing » extrê­me­ment intense sur Sinner depuis le début de l’affaire.

« Non preoc­cu­parti delle critiche di qual­cuno da cui non accet­te­resti un consi­glio«



Una frase poten­tis­sima, detta da Jannik Sinner al suo coach Darren Cahill… la cui reazione è quella un po’ di tutti : « Hai davvero 23 anni ? »



« Ok, let’s move on » 👊

pic.twitter.com/EswndU5nfT

Pour rappel, le numéro 1 mondial pourra faire son retour le 4 mai prochain, juste avant le Masters 1000 de Rome.