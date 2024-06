Très présent ces derniers jours dans les médias où il fait notam­ment la promo­tion de son docu­men­taire qui sortira le 20 juin prochain sur Amazon, Roger Federer est récem­ment revenu pour la BBC sur son style de jeu qui a souvent été décrit sans effort. Une répu­ta­tion que le Suisse a évidem­ment tenu à démentir.

« Je pense que c’est un grand compli­ment d’en­tendre cela parce que la faci­lité est un mythe, comme nous le savons main­te­nant. Tout le monde est très diffé­rent. Pour certains, c’est leur seule façon de jouer en faisant preuve de cran. Pour moi, j’avais besoin d’un équi­libre. Je n’au­rais pas pu vivre une carrière avec l’in­ten­sité de Rafa. Il courait dans les vestiaires de manière intense. En le regar­dant, je me disais souvent : ‘Bon sang, je serais fatigué avant d’en­trer sur le court’. Nous ne pouvons pas faire les choses autre­ment et c’est pour­quoi il y a tant de respect mutuel entre athlètes et joueurs. Moi, Rafa, Novak ou Andy, nous le faisons à notre manière et tous les chemins mènent au succès. »