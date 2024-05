C’est déci­dé­ment une journée forte en émotion à Roland‐Garros. Après les adieux émou­vants de Dominic Thiem au tournoi pari­sien, c’est au tour de Diego Schwartman de quitter Roland‐Garros avant son retrait défi­nitif du circuit professionnel.

Battu par Quentin Halys après une énorme bataille de plus de 3h de jeu, ce mercredi au deuxième tour des quali­fi­ca­tions, Diego Schwartzman a donc disputé son dernier match à la Porte d’Auteuil, lui qui prendra sa retraite en février 2025 chez lui, sur le tournoi de Buenos Aires.

Invité à s’ex­primer sur le court après la rencontre, l’Argentin n’a pas pu retenir ses larmes en repen­sant à sa carrière et aux nombreux matchs disputés sur la terre battue parisienne.

#RolandGarros | 🗣️ « J'ai eu beau­coup de batailles ici, je n'ou­blierai aucune d'entre elles. Merci à tous pour tous ces moments. »



🥲 L'émotion de Diego Schwartzman, qui dit égale­ment adieu à Roland‐Garros aujourd'hui.



« Le dernier match ici montre comment j’ai joué toute ma carrière à Roland Garros. Pour moi, c’est très spécial. Je remercie tout le monde. Ce n’est pas facile de jouer contre un Français ici, mais j’avais l’im­pres­sion d’être à la maison. Pour être honnête, je me sens très bien. J’ai fait ce que je sais faire. Je me suis battu très fort pour gagner le match. Il (Quentin Halys) méri­tait de gagner. Félicitations à lui et à tout le peuple fran­çais. J’ai connu beau­coup de batailles à mener ici et je n’ou­blierai jamais aucune d’entre elles. Même celle‐ci. Comme Dominic Thiem l’a dit avant… Jouer sur le Suzanne‐Lenglen devant une foule entière, je m’en souvien­drai toujours. Merci à tous pour tous ces moments. »