Qualifié pour sa deuxième finale en Grand Chelem, en venant à bout d’un Casper Ruud diminué, Alexander Zverev affron­tera Carlos Alcaraz pour tenter de remporter la Coupe des Mousquetaires ce dimanche.

En confé­rence de presse, le numéro quatre mondial a affiché son opti­misme, en rappe­lant les épreuves qu’il a rencon­trées depuis sa finale de l’US Open 2021 perdue contre Dominic Thiem.

« Je pense que j’en ai beau­coup parlé. J’avais dit qu’il y avait deux moyens de revenir. D’abord, c’était l’US Open de 2020, la finale, et la bles­sure que j’ai eue il y a trois ans. Ou on revient plus fort et on revient avec la faim de gagner plus, c’est le cas en 2021 où j’ai eu ma meilleure année sur le circuit. Jusqu’à présent, je n’ai pas gagné de Grand Chelem, mais j’ai eu des oppor­tu­nités. J’ai gagné une grande bataille, j’ai gagné plus que tout autre joueur cette année. Je veux mettre toutes les chances de mon côté, c’est ce que je fais. On verra comment cela se passera dimanche. »