L’ancien joueur alle­mand a livré sa dernière chro­nique du tournoi de Roland‐Garros pour le compte du site Skysport en Allemagne.

Selon lui, il ne faut pas enterrer Alexander Zverev.

« Il était à deux doigts de battre Alcaraz après avoir mené 2 sets à 1, mais Alcaraz est tout simple­ment fantas­tique et a ensuite montré tout ce qui le carac­té­rise. Ce sens du jeu, cette créa­ti­vité et cette puis­sance offen­sive n’ont pas d’équi­valent dans le tennis actuel. Zverev a si bien résisté grâce à sa poigne et à sa rési­lience, mais il n’a fina­le­ment pas réussi. La finale de l’US Open en 2020 contre Dominic Thiem, la terrible bles­sure il y a deux ans en demi‐finale contre Rafael Nadal à Paris et main­te­nant cette finale contre Alcaraz. Cela doit faire mal, mais je suis sûr que Zverev va revenir et se donner à nouveau ses chances. Cette finale de Roland‐Garros a montré une fois de plus qu’il a l’étoffe d’un cham­pion du Grand Chelem »