Au micro d’Eurosport après la victoire de Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros, Boris Becker a partagé un avis iden­tique à celui d’une autre légende, John McEnroe.

« À mes yeux, à mes yeux, Nadal, Djokovic et Federer étaient moins forts à 21 ans qu’Alcaraz au même âge. Et puis la façon dont il se présente, on ne peut que l’aimer… Quel combat de gladia­teurs entre deux joueurs fantas­tiques. Il y avait dans cette finale tout ce qui fait battre le cœur d’un joueur de tennis. Félicitations à Alcaraz. Quel combat­tant, quel joueur. Immense respect pour Alexander Zverev, quel tournoi à Paris ».