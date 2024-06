S’exprimant pour le compte d’Eurosport, Mats Wilander veut que Carlos continue son ascen­sion car selon lui il est le futur du tennis.

« Nous avons besoin de Carlos Alcaraz plus que de toute autre chose dans notre sport en ce moment. Et je pense que pour qu’il soit perti­nent, il faut qu’il continue à gagner peut‐être un Majeur par an. S’il fait cela, il restera perti­nent et il chan­gera notre sport à bien des égards, la façon dont les gens regardent le tennis parce qu’il est une telle bouffée d’air frais. Il est souriant, il est humble – son discours était excellent, c’est donc une bonne chose pour le tennis professionnel »