Depuis quelques semaines, le numéro 1 mondial Novak Djokovic ne travaille plus avec Goran Ivanisevic, dont il s’est séparé en bon termes, décla­rant avoir tout simple­ment atteint le point de saturation.

Le Serbe travaille désor­mais avec son compa­triote Nenad Zimonjic, ancien N°1 mondial du double, et a béné­ficié du retour de son ancien prépa­ra­teur physique Gebhard Phil‐Gritcsh.

En confé­rence de presse à Rome, Djokovic a rassuré tout le monde sur le fait que les auto­ma­tismes avaient très vite été trouvés, et que son programme d’en­traî­ne­ment se dérou­lait à merveille.

« Il n’a pas fallu beau­coup de temps pour s’adapter à son programme et à son approche. Nous nous connais­sons très bien. C’est pour­quoi j’ai l’im­pres­sion que nous nous sommes synchro­nisés dès le début au niveau de ce que nous voulons faire, de la façon dont nous voulons aborder le programme d’en­traî­ne­ment sur et en dehors du terrain. Alors oui, je suis satis­fait de la façon dont se sont déroulés les 10, 14 derniers jours en termes d’en­traî­ne­ment et de préparation. »