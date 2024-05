Stefanos qui est à nouveau céli­ba­taire semble plus relax. Lors de sa confé­rence de presse, il s’est exprimé au sujet de sa prochaine parti­ci­pa­tion aux Jeux Olympiques. Il est motivé par cette échéance comme il l’a expliqué avec humour.

« Être grec et parti­ciper aux Jeux olym­piques, c’est comme manger de la pizza à Rome ! C’est un must. J’ai parlé à des joueurs et certains ne sont pas très enthou­siasmés par les Jeux olym­piques. Mais pour moi, venant de Grèce, c’est une mission, nous, les Grecs, sommes liés aux Jeux Olympiques, cela fait partie de notre héri­tage. C’est un grand privi­lège pour moi d’être aux Jeux et je suis ravi qu’ils soient à Paris car ces courts me rappellent de très bons souve­nirs, j’y ai disputé une finale. J’espère emporter cela avec moi aux Jeux Olympiques. »