L’Espagnol a donné un entre­tien à Marca, le quoti­dien sportif espa­gnol et il fait un aveur surpre­nant concer­nant les Jeux Olympiques.

« Nous n’en avons pas parlé. Je l’ai rencontré ces jours‐ci, lors des derniers tour­nois, et la vérité est que je n’ai pas osé lui dire. Je ne sais pas, c’est quelque chose qui me rendrait très excité, ce serait un rêve et c’est pour ça que ça me force. Devoir lui dire m’im­pose. Je sais qu’il est excité de jouer avec moi. J’ai déjà dit mille fois que ce serait une bonne chose de jouer en double avec lui lors de mes premiers Jeux Olympiques »