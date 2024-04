Lors de sa confé­rence de presse, Rafael Nadal a été très trans­pa­rent sur son état de forme, il a égale­ment tenu à prévenir les diffé­rents orga­ni­sa­teurs sur la ques­tion « épineuse » de lui rendre hommage à chacune de ses sorties. Le message ne pas être plus clair.

« Je pense que les gens gardent toujours l’es­poir que tout sera résolu et passera à autre chose. devant. J’ai toujours été une personne posi­tive. Je suis assez calme, je n’ai pas été porté sur les grandes choses. Tout naturel, en toute séré­nité. Et chaque endroit déci­dera quoi faire selon ses envies. Je vais sortir, jouer, m’amuser, dans un endroit où l’amour reçu est inégalé et puis, s’ils veulent faire quelque chose, ils le feront. Ils n’ont rien à me prouver, ils m’ont apporté suffi­sam­ment de soutien tout au long de ma carrière »