Lors de son passage dans l’émis­sion « Clique » sur Canal +, Jo‐Wilfried Tsonga a évoqué la peur qu’ins­pi­rait Rafael Nadal sur terre battue et notam­ment à Roland‐Garros, où tous les joueurs non‐tête de série trem­blaient avant le tirage au sort.

« Tout le monde a envie de le voir. Moi j’ai envie de le voir. Pendant long­temps, je ne le voulais pas le voir. On a envie qu’il sorte de la meilleure des manières, sur le terrain en se battant comme il a toujours fait. Ce qu’il a fait à Roland‐Garros, 15 victoires… En fait, je n’ai même pas envie d’en parler telle­ment c’est… Honnêtement, pour moi, le plus gros chal­lenge au tennis, c’était d’af­fronter Nadal sur terre battue. C’est assez marrant, j’ai une petite anec­dote là‐dessus. Avant le tirage au sort, on priait tous pour ne pas tomber sur lui. On se disait : ‘t’ima­gines, tu rentres sur le court central et fina­le­ment, au bout de deux sets, tu n’as toujours pas marqué de jeu.’ »