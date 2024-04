Le Norvégien a donné un entre­tien exclusif à AS, et même s’il le fait timi­de­ment, Casper Ruud affiche ses ambi­tions d’au­tant qu’il reste sur un sacre à Barcelone et une finale à Monte‐Carlo.

« Je pense que ces six ou sept derniers mois, j’ai très bien joué. Nous travaillons beau­coup. L’équipe et moi, bien sûr. Ils sont exigeants envers moi chaque jour, tant tech­ni­que­ment que physi­que­ment et menta­le­ment. Je suis content de voir que cela porte ses fruits, que cela vaut la peine de travailler dur car on peut obtenir de bons résul­tats. J’essaie de jouer un tennis un peu plus agressif. L’année dernière, j’ai joué trop défen­si­ve­ment. Donc cette saison, l’ob­jectif est d’es­sayer de jouer plus agres­si­ve­ment et je pense que je m’en sors plutôt bien »