95ème mondial, l’Argentin vit une période compli­quée mais avec 15 défaites de rang, il est encore loin du record de Vince Spadea avec 21 revers de suite. Malgré ce moment parti­cu­lier, Pedro ne perd pas le moral, il a même accepté un entre­tien avec nos confrères de Punto De Break où il assume tout.

« Je ne dois rien à personne, j’ai la liberté de dire ce que je veux. Tout ce que je dis, c’est parce que je le ressens sur le moment. Tout a commencé au niveau personnel et se trans­forme ensuite en sport. Lorsque j’ai remporté mon premier titre ATP l’année dernière, j’ai continué à me sentir très bien jusqu’à l’US Open. Je suis très bien entré dans ce tournoi, mais j’ai perdu contre Shelton, il m’a bien battu. Là, ma tête m’a dit : « Je ne veux plus souf­frir, tu as déjà réalisé bien plus de choses que tu n’au­rais imaginé ». De plus, tout s’est passé en très peu de temps, alors ma tête a cliqué. »