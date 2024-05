Alors que Masters 1000 de Madrid est frappé par une véri­table héca­tombe de bles­sures (Sinner, Alcaraz, Medvedev ou encore Lehecka), Andrey Rublev est parvenu à passer entre les gouttes.

Opposé ce dimanche à Félix Auger‐Aliassime en finale, le Russe a été inter­rogé sur les raisons de ces pépins physiques à répétition.

« Chaque fois que l’on va sur un terrain, que ce soit pour s’en­traîner ou pour jouer, il y a un risque. À l’en­traî­ne­ment, on fait déjà preuve de beau­coup d’in­ten­sité, donc il y a toujours un risque. Je pense que tout dépend du moment. Lorsque vous vous sentez bien, vous vous sentez bien physi­que­ment et il y a moins de risques qu’il vous arrive quelque chose. Lorsque vous êtes fatigué ou que les choses ne vont pas bien pour vous, vous avez plus de problèmes avec votre corps. Chaque joueur de tennis est respon­sable de lui‐même et sait à quel moment il doit pousser plus ou moins sur son corps. »