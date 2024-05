Récemment réunis dans la dernière campagne publi­ci­taire pour la marque fran­çaise de luxe, Louis Vuitton, Rafael Nadal et Roger Federer ont été inter­rogés sur la manière dont ils voudraient qu’on se souvienne d’eux long­temps après leur carrière.

Et à l’instar de l’Espagnol, Roger a davan­tage insisté sur son côté humain que sur sa carrière de joueur de tennis.

« J’espère que l’on se souviendra de moi non seule­ment en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant que personne, pour ce que j’ai donné au jeu et ce que j’ai repré­senté pour le jeu, et pas seule­ment pour mes victoires à Wimbledon ou pour tout autre événe­ment qui aurait beau­coup d’im­por­tance pour moi. Si l’on se souvient de moi davan­tage en tant que person­na­lité qu’en tant que joueur, ce serait formi­dable. Et si j’étais un bon modèle pour les enfants, cela me rendrait heureux aussi… Et ce serait bien, comme Rafa l’a dit, si les gens étaient heureux de nous revoir. Pas comme ‘oh non, encore ce gars‐là’ (rires) ».