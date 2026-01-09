À un peu plus d’une semaine du coup d’envoi de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont retrouvés en Corée du Sud, où ils s’affronteront samedi lors d’un match d’exhibition parti­cu­liè­re­ment lucratif pour les deux hommes.

Présents ensemble en confé­rence de presse à Séoul, l’Espagnol s’est exprimé sur l’accueil qui leur a été réservé.

« Je suis arrivé hier à Séoul, je ne suis ici que depuis un jour, mais l’ac­cueil que nous avons reçu était incroyable, je ne me souviens pas avoir vécu quelque chose de simi­laire. Depuis que nous avons annoncé il y a un mois et demi que nous allions disputer ce match, nous avions hâte que cette date arrive, nous avons bien sûr eu le temps de nous y préparer. Nous sommes ravis d’être ici, prêts à démarrer la saison, à la commencer ici. C’est toujours très exci­tant à cette période de l’année », s’est réjoui le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.