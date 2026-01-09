AccueilATPAlcaraz choqué : "Je ne me souviens pas avoir déjà vécu quelque...
ATP

Alcaraz choqué : « Je ne me souviens pas avoir déjà vécu quelque chose de similaire »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

507

À un peu plus d’une semaine du coup d’envoi de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont retrouvés en Corée du Sud, où ils s’affronteront samedi lors d’un match d’exhibition parti­cu­liè­re­ment lucratif pour les deux hommes.

Présents ensemble en confé­rence de presse à Séoul, l’Espagnol s’est exprimé sur l’accueil qui leur a été réservé. 

« Je suis arrivé hier à Séoul, je ne suis ici que depuis un jour, mais l’ac­cueil que nous avons reçu était incroyable, je ne me souviens pas avoir vécu quelque chose de simi­laire. Depuis que nous avons annoncé il y a un mois et demi que nous allions disputer ce match, nous avions hâte que cette date arrive, nous avons bien sûr eu le temps de nous y préparer. Nous sommes ravis d’être ici, prêts à démarrer la saison, à la commencer ici. C’est toujours très exci­tant à cette période de l’année », s’est réjoui le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 09:55

Article précédent
Entre Sinner et Alcaraz, ça va très loin : « Nous n’en avons jamais parlé mais on pour­rait le faire dès cette année ou la saison prochaine. Cela pour­rait être amusant »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.