« Honnêtement, je consi­dère que ce tournoi est plus impor­tant qu’un Grand Chelem », a déclaré Stefanos Tsitsipas (vain­queur de l’édi­tion 2019) avant le début du Masters qui aura lieu du 12 au 19 novembre à Turin.

Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont été invités par la jour­na­liste Sofya Tartakova à donner leur avis sur cette affir­ma­tion surpre­nante. Rublev a laissé la parole à son ami qui a remporté les deux : un Grand Chelem (l’US Open 2021) et un Masters (2020).

« Je vais dire qu’un Grand Chelem est plus impor­tant. Pour moi, c’est plus dur parce que ça se joue en trois sets gagnants. Au Masters, tu affrontes unique­ment des joueurs du top 10, dès le premier match, mais tu as besoin de gagner cinq matchs et non sept. Ou même quatre car tu peux poten­tiel­le­ment perdre un match en poules (et te quali­fier quand même en demies, ndlr). Cela fait une diffé­rence. Tout le monde a le droit d’avoir son opinion mais pour moi mais pour moi un Grand Chelem est plus impor­tant », a répondu Medvedev.