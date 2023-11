Stefanos Tsitsipas ne ferait‐il pas un petit complexe avec les tour­nois du Grand Chelem ?

Après avoir déclaré qu’être numéro 1 mondial était pour lui un plus grand objectif que de remporter un tournoi majeur, le Grec en a rajouté une couche en esti­mant carré­ment que le Masters était plus impor­tant que les Grands Chelems.

« C’est une véri­table fête. Les finales ATP sont une commé­mo­ra­tion et une célé­bra­tion de ce qui se fait de mieux dans notre sport. Nous nous réunis­sons tous, nous jouons les uns contre les autres et nous nous concen­trons sur le fait que nous sommes les meilleurs au monde et que nous essayons de nous battre pour ce méga trophée, qui est un grand prix dans notre sport. Cela repré­sente beau­coup. Honnêtement, je consi­dère que ce tournoi est proba­ble­ment plus impor­tant qu’un tournoi du Grand Chelem. C’est un titre très pres­ti­gieux et c’est un atout très précieux si vous êtes capable de le conquérir et de le gagner », a déclaré celui qui a remporté l’édi­tion 2019 sur le site internet du tournoi.