Auteur d’une décla­ra­tion piquante sur Stefanos Tsitsipas, au moment d’évo­quer la spor­ti­vité de Jannik Sinner, Thierry Guibert, PDG de Lacoste, a surpris beau­coup d’ob­ser­va­teurs et notam­ment un certain Andy Murray.

L’ancien numéro 1 mondial a pris la défense du joueur grec, contraint à l’abandon pour rappel au bout de trois jeux lors de son deuxième match de poule au Masters contre Holger Rune.

Bizarre post from a CEO of a sports brand🤷‍♂️ getting injured is part of sport and isnt ‘unfair beha­viour’ 👎 https://t.co/cUG2WYnLCH