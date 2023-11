Andy Roddick fait partie de ceux qui pensent que Stefanos Tsitsipas aurait dû déclarer forfait avant son match contre Holger Rune (durant lequel il a aban­donné au bout de trois jeux ce mardi) et ainsi laisser sa place à Hubert Hurkacz, premier rempla­çant de ce Masters 2023 à Turin.

Sur Tennis Channel, l’ex‐numéro 1 mondial a critiqué le choix et le risque pris par le Grec qui aurait selon lui dû se tourner vers l’année prochaine avec une échéance dans le viseur : l’Open d’Australie du 14 au 28 janvier 2024.

« Je sais qu’il a dit quelque chose de ridi­cule cette semaine sur le fait que le Masters est plus impor­tant qu’un tournoi du Grand Chelem. Je ne suis pas du tout d’ac­cord et je pense même qu’il ne croit pas ce qu’il affirme. À sa place, je me serais concentré sur l’année prochaine, surtout si vous souf­frez de plusieurs bles­sures. Et vous pouvez même vous dire : ‘Ecoutez, si je ne joue pas, cela permet à quel­qu’un d’autre sur le circuit, que je dois voir tout au long de l’année, de tenter sa chance’ », a lâché le consul­tant améri­cain : « honnê­te­ment, je consi­dère que ce tournoi est plus impor­tant qu’un Grand Chelem. »