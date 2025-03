« Carlos, il apporte toujours un sourire, que vous gagniez ou perdiez. Tout le monde devrait s’en inspirer », souli­gnait Casper Ruud il y a quelques jours.

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a lui aussi parlé du sourire de celui qui a déjà remporté quatre titres du Grand Chelem à seule­ment 21 ans.

Carlos smile is infectious…in the history of the game I don’t remember many players with such charisma ! https://t.co/BtHOTROymA