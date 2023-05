Après sa victoire en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid contre Borna Coric vendredi, Carlos Alcaraz a établi sa liste de favoris pour Roland‐Garros (28 mai au 11 juin) dans laquelle il s’inclut.

« Il y a Tsitsipas, Djokovic est toujours favori, ‘Rafa’ s’il y est, ce sera toujours son tournoi. Et je me mets dans cette liste, parce que je joue à un bon niveau, j’ai des bons résul­tats et de la confiance », a déclaré le numéro 2 mondial, déjà titré à Barcelone et fina­liste à Madrid où il défendra son titre contre le surpre­nant lucky‐loser Jan‐Lennard Struff dimanche.

Le tournoi de Rome donnera quelques indi­ca­tions supplé­men­taires du 10 au 21 mai.