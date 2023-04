S’il n’a plus dépasser les quarts de finale à Monte‐Carlo depuis son deuxième sacre sur le Rocher en 2015, Novak Djokovic aime tout parti­cu­liè­re­ment jouer ce tournoi. Son atti­tude en dehors du court ce week‐end ne trompe pas. Le numéro 1 mondial est heureux de faire son retour à Monaco, après plus d’un mois sans jouer.

« Je n’ai pas eu beau­coup de succès à Monte‐Carlo ces deux dernières saisons. Je n’ai pas joué un grand tennis ici, alors j’es­père que cette année, je commen­cerai la saison sur terre battue mieux que les années précé­dentes et que j’ar­ri­verai à construire ma forme. Je suis motivé parce que je n’ai pas pu jouer aux Etats‐Unis. J’ai eu un peu plus de temps pour m’en­traîner sur terre battue et aussi physi­que­ment. Je suis content des sensa­tions que j’ai à l’en­traî­ne­ment. Mais évidem­ment c’est complè­te­ment diffé­rent en match offi­ciel. De par mon expé­rience, je peux dire que les deux premiers matchs offi­ciels sur cette surface sont peut‐être le plus impor­tants pour moi. C’est impor­tant de bien commencer, de trouver son rythme. Cette année, j’es­père que la situa­tion sera diffé­rente. Je pourrai compter sur le soutien de ma famille ici (Nole réside en partie à Monaco, ndlr) C’est une sensa­tion formi­dable de dormir dans son propre lit », a déclaré le Serbe en confé­rence de presse.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo