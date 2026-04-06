Daniil Medvedev va participer à sa première tournée sur terre battue depuis sa séparation avec ancien entraîneur de longue date, Gilles Cervara (actée en septembre dernier). Et si deux nouveaux coachs l’entourent depuis, le Russe explique qu’il ne devrait pas y avoir de grand changement dans son jeu sur cette surface.
« Je ne pense pas que quiconque au monde puisse me dire quoi que ce soit sur le tennis sur la terre battue qui me ferait m’exclamer : ‘Waouh, comment ai‐je pu ignorer ça jusqu’à présent ? Maintenant, je vais jouer tous les Roland‐Garros comme Rafa », a lâché le 10e joueur mondial avec le sourire au micro du média Bolshe.
😂 Jajaja, simplemente Daniil Medvedev :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 5, 2026
🗣 « No creo que nadie en el mundo pueda decirme algo sobre el tenis en tierra batida que me haga pensar : ‘¡Wow, cómo no lo sabía antes ! Ahora voy a jugar todos los Roland Garros como Nadal’ ».
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A noter que Medvedev reste sur deux huitièmes de finale à Monte‐Carlo, après son quart en 2023 et sa demie en 2019.
Lors de son entrée en lice au deuxième tour, il affrontera Roberto Bautista Agut ou Matteo Berrettini.
Publié le lundi 6 avril 2026 à 10:44