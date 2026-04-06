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Du Medvedev dans le texte : « Je ne pense que quiconque au monde puisse me dire quoi que ce soit qui me ferait penser : ‘Maintenant, je vais jouer tous les Roland‐Garros comme Nadal’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Daniil Medvedev va parti­ciper à sa première tournée sur terre battue depuis sa sépa­ra­tion avec ancien entraî­neur de longue date, Gilles Cervara (actée en septembre dernier). Et si deux nouveaux coachs l’en­tourent depuis, le Russe explique qu’il ne devrait pas y avoir de grand chan­ge­ment dans son jeu sur cette surface. 

« Je ne pense pas que quiconque au monde puisse me dire quoi que ce soit sur le tennis sur la terre battue qui me ferait m’ex­clamer : ‘Waouh, comment ai‐je pu ignorer ça jusqu’à présent ? Maintenant, je vais jouer tous les Roland‐Garros comme Rafa », a lâché le 10e joueur mondial avec le sourire au micro du média Bolshe.

A noter que Medvedev reste sur deux huitièmes de finale à Monte‐Carlo, après son quart en 2023 et sa demie en 2019. 

Lors de son entrée en lice au deuxième tour, il affron­tera Roberto Bautista Agut ou Matteo Berrettini. 

Publié le lundi 6 avril 2026 à 10:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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