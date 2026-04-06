Daniil Medvedev va parti­ciper à sa première tournée sur terre battue depuis sa sépa­ra­tion avec ancien entraî­neur de longue date, Gilles Cervara (actée en septembre dernier). Et si deux nouveaux coachs l’en­tourent depuis, le Russe explique qu’il ne devrait pas y avoir de grand chan­ge­ment dans son jeu sur cette surface.

« Je ne pense pas que quiconque au monde puisse me dire quoi que ce soit sur le tennis sur la terre battue qui me ferait m’ex­clamer : ‘Waouh, comment ai‐je pu ignorer ça jusqu’à présent ? Maintenant, je vais jouer tous les Roland‐Garros comme Rafa », a lâché le 10e joueur mondial avec le sourire au micro du média Bolshe.

😂 Jajaja, simple­mente Daniil Medvedev :



🗣 « No creo que nadie en el mundo pueda decirme algo sobre el tenis en tierra batida que me haga pensar : ‘¡Wow, cómo no lo sabía antes ! Ahora voy a jugar todos los Roland Garros como Nadal’ ».

pic.twitter.com/TYpQd5TN8n — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 5, 2026

A noter que Medvedev reste sur deux huitièmes de finale à Monte‐Carlo, après son quart en 2023 et sa demie en 2019.

Lors de son entrée en lice au deuxième tour, il affron­tera Roberto Bautista Agut ou Matteo Berrettini.