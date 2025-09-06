Tout récemment séparé du Français Gilles Cervara, avec qui il aura collaboré pendant huit ans, Daniil Medvedev a déjà trouvé non pas un mais deux nouveaux entraîneurs.
Selon les informations du média Bolshe!, le Russe va désormais travailler avec Thomas Johansson (lauréat de l’Open d’Australie 2002, ancien numéro 7 mondial, passé aux côtés de Caroline Wozniacki et David Goffin) et Rohan Goetzke (coach de Krajicek lorsque ce dernier a gagné Wimbledon en 1996).
Un nouveau départ pour l’actuel 13e mondial !
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 19:17