Tout récem­ment séparé du Français Gilles Cervara, avec qui il aura colla­boré pendant huit ans, Daniil Medvedev a déjà trouvé non pas un mais deux nouveaux entraîneurs.

Selon les infor­ma­tions du média Bolshe!, le Russe va désor­mais travailler avec Thomas Johansson (lauréat de l’Open d’Australie 2002, ancien numéro 7 mondial, passé aux côtés de Caroline Wozniacki et David Goffin) et Rohan Goetzke (coach de Krajicek lorsque ce dernier a gagné Wimbledon en 1996).

Exclusive on Bolshe !



Daniil Medvedev starts working with new coaches — Thomas Johansson (AO 2002 cham­pion, ex-No.7, worked with Wozniacki & Goffin) and Rohan Goetzke (ex‐coach of Krajicek & Ančić).



First prac­tice today. Good luck, teamhttps://t.co/liTHeij1T9 pic.twitter.com/91DHRApaF6 — Sofya Tartakova (@CentralCourt) September 6, 2025

Un nouveau départ pour l’ac­tuel 13e mondial !