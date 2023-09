Pour le retour de la tournée asia­tique, l’ATP 500 de Pékin peut compter sur la présence de 15 des 20 premiers joueurs au clas­se­ment dont 8 top 10 avec notam­ment Carlos Alcaraz.

« C’est comme si c’était le tableau d’un Masters 1000 ou d’un Grand Chelem. D’une certaine manière, il est encore plus fort qu’un Grand Chelem », a souligné Daniil Medvedev, vrai­ment pas épargné (comme beau­coup de ses pairs) par le tirage au sort.

Holger Rune, Alex de Minaur, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou encore Andy Murray ont établi le même constat.

