S’il a averti ses jeunes concur­rents (Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune) après son septième sacre au Masters en réaf­fir­mant sa volonté de riva­liser avec eux le plus long­temps possible, Novak Djokovic a aussi fait part en confé­rence de presse de sa réflexion concer­nant la suite et la fin de sa carrière.

« L’équilibre entre la vie privée et la vie profes­sion­nelle est la clé. Après avoir accompli tant de choses et en étant aussi âgé que je le suis, il y a toujours un point d’in­ter­ro­ga­tion : devrais‐je conti­nuer une année de plus comme ça, ou bien arrêter ? Je suis très recon­nais­sant et béni d’avoir toujours le soutien de mes proches pour conti­nuer. Il est évident que la famille est la prio­rité dans la vie. Mais c’est toujours une énorme moti­va­tion d’un point de vue personnel de conti­nuer et d’écrire l’his­toire de ce sport. J’aime la compé­ti­tion, j’aime gagner des tour­nois et être le meilleur au monde. Il s’agit de jongler entre les deux, de main­tenir l’équi­libre qui me permettra d’être heureux et épanoui sur le plan profes­sionnel et privé. »