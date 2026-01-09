À un peu plus d’une semaine du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont retrouvés à Séoul en Corée du Sud, où ils vont s’af­fronter samedi lors d’un match d’ex­hi­bi­tion et empo­cher chacun une énorme somme d’argent.

De passage ensemble en confé­rence de presse, les deux rivaux ont comme d’ha­bi­tude fait preuve de beau­coup de respect l’un envers l’autre et ont même répondu de manière plutôt favo­rable lors­qu’un jour­na­liste leur a demandé s’ils pour­raient jouer ensemble en double à court terme.

« Nous n’en avons jamais parlé, mais cela pour­rait être amusant de diviser le terrain diffé­rem­ment, avec nous deux du même côté. En jouant en simple et en double, ce n’est pas facile de récu­pérer, mais nous pour­rions en discuter dès cette année ou l’année prochaine. Nous verrons comment cela se passera », a répondu Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.

La Laver Cup pour­rait être l’oc­ca­sion de réunir les deux monstres du tennis actuels, dont la rela­tion conti­nuera d’étonner beau­coup de légendes de ce sport, à l’image de Boris Becker.