À un peu plus d’une semaine du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont retrouvés à Séoul en Corée du Sud, où ils vont s’affronter samedi lors d’un match d’exhibition et empocher chacun une énorme somme d’argent.
De passage ensemble en conférence de presse, les deux rivaux ont comme d’habitude fait preuve de beaucoup de respect l’un envers l’autre et ont même répondu de manière plutôt favorable lorsqu’un journaliste leur a demandé s’ils pourraient jouer ensemble en double à court terme.
« Nous n’en avons jamais parlé, mais cela pourrait être amusant de diviser le terrain différemment, avec nous deux du même côté. En jouant en simple et en double, ce n’est pas facile de récupérer, mais nous pourrions en discuter dès cette année ou l’année prochaine. Nous verrons comment cela se passera », a répondu Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.
La Laver Cup pourrait être l’occasion de réunir les deux monstres du tennis actuels, dont la relation continuera d’étonner beaucoup de légendes de ce sport, à l’image de Boris Becker.
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 09:08