« Beaucoup de gens disent qu’on retrouve dans son jeu quelque chose de Roger, Rafa et moi et je suis assez d’accord (…) Honnêtement, je n’ai jamais affronter quelqu’un comme Alcaraz. Federer et Nadal avaient leurs propres forces et faiblesses. Carlos est un joueur très complet », décla­rait Novak Djokovic après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon le 16 juillet dernier.

Invité par le média croate Gol à réagir aux propos de son joueur, Goran Ivanisevic s’est égale­ment montré extrê­me­ment élogieux envers le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

« C’est un mélange des trois et il a un avenir incroyable devant lui. S’il continue comme ça, il a un avenir incroyable devant lui. Il fait tout cela avec le sourire, et nous avons l’oc­ca­sion de le voir lors des trois dernières éditions de ce tournoi (à Umag, ndlr) », a déclaré le coach de Nole qui s’est égale­ment exprimé sur la riva­lité entre Djokovic et Alcaraz.