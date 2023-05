« L’objectif reste Roland‐Garros. C’est Rafael, on peut toujours en attendre le meilleur », annon­çait Carlos Moya jeudi dernier. L’entraîneur de Nadal a fait une nouvelle décla­ra­tion à neuf jours du Masters 1000 de Rome (10 au 21 mai) et à moins d’un mois désor­mais du début de Roland‐Garros (28 mai au 11 juin).

« Nadal à Roland‐Garros ? C’est la ques­tion à un million de dollars. Nous avan­çons jour après jour. Nous espé­rons y arriver, mais nous avons eu quelques frayeurs ces dernières semaines, ces derniers mois. En fin de compte, c’est un être humain et nous essayons de ne pas surcharger son corps et de ne pas forcer la machine. Évidemment, nous voulons jouer et l’ob­jectif est d’être à Rome, et s’il n’y est pas, d’es­sayer d’être à Paris. Mais comme je l’ai dit, nous avons progressé petit à petit, jour après jour, sans préten­tion et avec le seul espoir de nous améliorer peu à peu. Ce sont des moments diffi­ciles parce qu’il y a deux choses : c’est une bête de compé­ti­tion et c’est la partie de la saison qu’il préfère, donc pour lui ne pas faire des tour­nois comme Madrid, Monte‐Carlo, Barcelone, ça fait mal. Mais l’ob­jectif est toujours d’être à Roland‐Garros. »