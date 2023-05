Lors de sa confé­rence de presse jeudi au sein de son académie, Rafael Nadal n’a pas seule­ment confirmé son forfait pour Roland‐Garros et annoncé que 2024 serait proba­ble­ment sa dernière année sur le circuit. Il a notam­ment fait une décla­ra­tion pleine d’hu­mi­lité au sujet du tournoi où il a triomphé quatorze fois…

« Je ne regar­derai proba­ble­ment pas tous les matches, mais il y en aura beau­coup d’in­té­res­sants que je serai heureux de suivre. Mon discours ne chan­gera pas et je main­tiens ce que j’ai dit il y a deux ans lorsque Novak n’a pas joué en Australie (en janvier 2022, ndlr). Les tour­nois sont éter­nels, les joueurs jouent et partent. Roland Garros sera toujours Roland Garros, avec ou sans moi. Il y aura un nouveau vain­queur et ce ne sera pas moi, ce sera quel­qu’un d’autre. Je vous souhaite bonne chance pour le tournoi, ce sera un succès et je souhaite le meilleur à tous les joueurs ».

La classe.