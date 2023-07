A l’oc­ca­sion de son deuxième anni­ver­saire de mariage avec Elina Svitolina, de retour à ses côtés depuis peu suite à son élimi­na­tion en demi‐finales de Wimbledon, Gaël Monfils a écrit un magni­fique texte à sa femme, qu’il a publié sur son compte Instagram.

« Il y a deux ans, nous avons scellé notre amour par un « je le veux », et depuis, chaque jour est une célé­bra­tion de cet enga­ge­ment. L’année dernière, notre famille s’est agrandie avec l’ar­rivée de notre petite prin­cesse, Skaï. Sa présence a apporté une joie indes­crip­tible et ajouté une nouvelle dimen­sion à notre amour. En ce deuxième anni­ver­saire de mariage, je suis recon­nais­sant pour chaque moment passé ensemble, pour notre amour qui continue à grandir et à se renforcer. Merci, mon amour, et notre merveilleuse Skaï, de rendre chaque jour spécial. Que notre voyage dans la vie soit toujours une aven­ture pleine de joie et d’amour. Mon cœur déborde d’amour pour vous deux. »