Encore loupé pour Elina Svitolina !

Déjà battue à deux reprises en demi‐finales de Grand Chelem, l’Ukrainienne s’est incliné une troi­sième fois, ce jeudi à Wimbledon, face à une Marketa Vondrousova impitoyable.

Pourtant auteur d’un très beau parcours depuis son arrivée à Londres et d’une grande pres­ta­tion pour éliminer la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, en quarts de finale, l’Ukrainienne était tout simple­ment l’ombre d’elle‐même sur le court, enchaî­nant les fautes directes dans le filet à cause notam­ment d’un jeu de jambes approxi­matif certai­ne­ment lié à une certaine fatigue physique et psychique.

Et malgré un ultime sursaut d’or­gueil alors qu’elle était menée 4 jeux à 0 dans le deuxième set, Svitolina a fini par logi­que­ment rendre les armes après seule­ment 1h15 de jeu : 6–3, 6–3.

Pour la joueuse tchèque, cette finale de Grand Chelem ne sera pas une décou­verte puis­qu’elle avait déjà atteint la finale de Roland‐Garros en 2019, battue par la désor­mais retraitée, Ashleigh Barty.