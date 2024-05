Samedi, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka s’af­fron­te­ront en finale du WTA 1000 de Rome. Une affiche iden­tique à celle de Madrid, il y a quelques jours, où les deux joueuses avaient sorti le grand jeu. La Polonaise s’était imposée après 3h15 de jeu, en trois sets (7−5, 4–6, 7–6).

Pourtant, les fans auraient pu être privés de ce choc au sommet.

En confé­rence de presse, la numéro deux mondiale a confié qu’elle a hésité à aban­donner Rome, à cause de douleurs au dos, en huitième de finale contre Elina Svitolina (4−6, 6–1, 7–6).

« J’ai joué avec la douleur à cause de ma bles­sure au dos. J’étais très fière de pouvoir terminer ce match contre Svitolina. Ce match m’a donné beau­coup de confiance, cela m’a montré que mon niveau était là, que je pouvais surmonter n’im­porte quelle diffi­culté. Le seul problème que j’avais était mon dos mais j’ai pu l’emporter quand même. Je suis très heureuse d’at­teindre la finale car j’ai envi­sagé de me retirer du tournoi après ce match. J’ai eu la chance d’avoir une journée de repos. Je fais encore de nombreux exer­cices et trai­te­ments pour prendre soin de cette zone du bas du dos. La situa­tion s’amé­liore de jour en jour, donc je suppose que nous allons dans la bonne direction. »