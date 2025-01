Mené 2–5 dans le tie‐break du premier set, puis 2–5 dans la deuxième manche, Ugo Humbert a tout de même réussi à s’im­poser en trois sets (7–6[5], 7–5, 6–4) face au surpre­nant qualifié italien, Matteo Gigante (146e mondial), au premier tour de l’Open d’Australie.

« C’était un match piège. Je m’étais entraîné avec lui à Sydney, je ne le connais­sais pas du tout et je m’étais dit : il joue vrai­ment pas mal ! Un gaucher avec un bon timing en revers, il me la gardait bien basse, j’avais du mal à changer les zones… Ça s’est joué à rien, je suis mené 5–2 dans le tie‐break du premier set, il a le break dans le deuxième, une balle de break dans le troi­sième… Ça aurait pu tourner. Là où j’ai été bon, c’est que je suis resté très stable, serein dans les moments compli­qués. Et il m’a donné un peu dans les moments impor­tants », a réagi le numéro 1 fran­çais (14e mondial) dans des propos rapportés par L’Equipe.

Au deuxième tour, Humbert affron­tera Hady Habib (219e mondial), premier joueur liba­nais à remporter un match en Grand Chelem.