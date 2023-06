« Un Grand Chelem sans polé­mique, je ne pense pas que ce soit possible pour moi… « , glis­sait Novak Djokovic il y a quelques jours, alors que son message poli­tique écrit sur la caméra à l’issue de son premier tour faisait énor­mé­ment jaser, au point que la Ministre des Sports en personne, Amélie Oudéa‐Castéra, critique l’ac­tion du Serbe.

Avant son retour sur gazon, marqué par une victoire ce lundi au 1er tour du Challenger de Surbiton contre le reve­nant Hyeon Chung (6−3, 6–2), Andy Murray a évoqué le sujet pour le Telegraph, sans citer Nole.

« Aucun athlète ne devrait être privé de sa liberté d’ex­pres­sion, je ne pense pas que ce soit juste. On entend souvent des athlètes, des jour­na­listes et des commen­ta­teurs dire que le sport et la poli­tique ne devraient pas se mélanger, mais c’est pour­tant le cas. En tant qu’ath­lètes, nous avons la respon­sa­bi­lité d’es­sayer de rassem­bler les gens et pas néces­sai­re­ment de les diviser. Je pense que tout le monde devrait être auto­risé à exprimer son opinion, je pense que c’est très impor­tant. Je me sens respon­sable en tant que person­na­lité publique », a estimé le Britannique.