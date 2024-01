Gêné au niveau du poignet droit lors de sa victoire contre Jiri Lehecka mardi, Novak Djokovic ne savait pas s’il serait prêt pour son match contre Alex de Minaur à l’oc­ca­sion du quart de finale de United Cup entre la Serbie et l’Australie.

« J’espère que ce problème ne s’aggravera pas et que j’aurais assez de temps pour récu­pérer avant le prochain match », avait déclaré le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.

S’il semblait parti­cu­liè­re­ment détendu avant le début du match, le Serbe a vite été rattrapé par la réalité et cette douleur persistante.

Diminué, il n’a jamais inquiété le 12e mondial sur son service ce mercredi. Et il a perdu une fois sa mise en jeu dans chaque set face à un De Minaur omniprésent.

Après avoir été breaké à 4–4 dans le premier set, Djokovic s’est fait massé et a lâché : « Plus je joue, plus j’ai mal. »

Un aveu très inquié­tant de la part du Serbe qui s’in­cline en deux sets et 1h30 de jeu : 6–4, 6–4. La fin d’une série de 43 victoires consé­cu­tives en Australie pour Novak !

Otro partido más, Djokovic vuelve a sufrir de moles­tias en la muñeca.



« Cuanto más juego más me duele«



Hace más de un año que venimos hablando de lo que provocan estas pelotas en los brazos de los tenistas.



Quedan solo 10 días para el inicio del Open de Australia. ¿Preocupa… https://t.co/KylnyslfBB — José Morón (@jmgmoron) January 3, 2024

Mal embar­quée, la Serbie compte désor­mais sur les jeunes Danilovic (en simple) et Medjedovic (en double mixte) pour espérer se quali­fier dans le dernier carré.

Quoi qu’il en soit, Nole ne devrait pas rejouer avant l’Open d’Australie qui se dérou­lera du 14 au 28 janvier.