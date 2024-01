Gêné au niveau du poignet droit ce mardi, Novak Djokovic a réussi à s’im­poser contre Jiri Lehecka mais n’a pas pu jouer ensuite le double mixte.

En confé­rence de presse après avoir vu ses jeunes coéqui­piers Olga Danilovic et Hamad Medjedovic assurer la quali­fi­ca­tion de la Serbie en quarts de finale de la United Cup, le numéro 1 mondial a forcé­ment été inter­rogé sur cet inconfort.

« J’espère que ce problème ne s’ag­gra­vera pas. C’est arrivé pendant l’échauf­fe­ment avant le match. J’ai reçu un trai­te­ment avant, pendant et après le match, pour essayer de résoudre le problème auquel je suis confronté aujourd’hui de la meilleure façon possible. Ce n’est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de circons­tances. Je sais que ce genre de choses arrive dans le sport profes­sionnel en général. Je pense que ce n’est pas un problème majeur, parce que j’ai réussi à terminer le match et à bien jouer, même si je ne me sentais peut‐être pas à 100%, mais cela m’a permis de terminer le match. J’espère que j’aurai assez de temps pour récu­pérer avant le match de demain (mercredi) contre l’Australie, qui aura lieu dans l’après‐midi. »