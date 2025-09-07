Si Jannik Sinner s’est déjà montré plutôt rassu­rant concer­nant son état physique après avoir pris un temps mort médical lors de sa demi‐finale contre Felix Auger‐Aliassime, son entraî­neur, Simone Vagnozzi, a égale­ment fait part de son opti­misme lors d’une inter­view accordée à Ubitennis.

« Il a juste eu un petit problème abdo­minal à un moment donné, mais après avoir été soigné par le kiné­si­thé­ra­peute, ça s’est arrangé, donc je pense que ce n’est rien de grave. Quand il est revenu après avoir été soigné, il ne savait pas trop comment il allait dans les premiers jeux et il ne forçait pas trop. Puis il a commencé à forcer et son service s’est amélioré, donc je pense qu’il est plutôt tran­quille pour dimanche. »

Sinner jouera très gros contre Alcaraz en finale de l’US Open ce dimanche (20h, heure fran­çaise) car il défendra son titre mais égale­ment sa place de numéro 1 mondial.