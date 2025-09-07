Si Jannik Sinner s’est déjà montré plutôt rassurant concernant son état physique après avoir pris un temps mort médical lors de sa demi‐finale contre Felix Auger‐Aliassime, son entraîneur, Simone Vagnozzi, a également fait part de son optimisme lors d’une interview accordée à Ubitennis.
« Il a juste eu un petit problème abdominal à un moment donné, mais après avoir été soigné par le kinésithérapeute, ça s’est arrangé, donc je pense que ce n’est rien de grave. Quand il est revenu après avoir été soigné, il ne savait pas trop comment il allait dans les premiers jeux et il ne forçait pas trop. Puis il a commencé à forcer et son service s’est amélioré, donc je pense qu’il est plutôt tranquille pour dimanche. »
Sinner jouera très gros contre Alcaraz en finale de l’US Open ce dimanche (20h, heure française) car il défendra son titre mais également sa place de numéro 1 mondial.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 10:43