Interrogé en confé­rence de presse sur les joueurs les plus intel­li­gents du circuit, comme l’a été Carlos Alcaraz avant lui, Ben Shelton a cité trois noms.

« Fritz a un esprit très analy­tique, il sait pour­quoi il gagne ou pour­quoi il perd dès qu’il quitte le court. Il parle avec son équipe pendant le match, il leur dit lui‐même les ajus­te­ments qu’il pense devoir faire. Tiafoe est égale­ment très doué pour prendre des déci­sions à la volée, il analyse tout très rapi­de­ment. Mais pour moi, ce sont mes conver­sa­tions avec Federer qui m’ont le plus marqué. Il regarde suit le tennis en perma­nence, il est capable de simpli­fier le jeu de manière incroyable et il est extrê­me­ment passionné par ce sport. J’ai discuté plusieurs fois avec lui de tactique tennis­tique et il m’a impressionné. »

A noter que le 10e mondial affron­tera Lorenzo Sonego en huitièmes de finale de Wimbledon. Il n’a pour le moment concédé aucun set depuis le début du tournoi.