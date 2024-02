Alizé Cornet a accordé un entre­tien à un média roumain. Elle se confie sur sa carrière mais aussi sur l’évo­lu­tion du tennis féminin. Pour la Niçoise, le niveau général a vrai­ment augmenté.

« Croyez‐moi, parce que je suis ici depuis un certain temps, et il est certain que le niveau d’il y a 15 ans, par exemple, n’est pas le même que celui d’au­jourd’hui. Aujourd’hui, tout le monde joue très bien. Dans le Top 200, le niveau est très homo­gène. Chaque joueur est en excel­lente condi­tion physique, parce qu’il dispose géné­ra­le­ment d’un meilleur team, parce que nous avons des prize money légè­re­ment plus élevés, ce qui permet d’avoir plus de moyens pour bien se préparer et s’en­trainer. Et le niveau monte, parce que nous n’avons pas le choix, nous nous pous­sons les uns les autres. Le niveau s’est donc beau­coup amélioré. Avant, le niveau était bon dans le top 50, le top 100, mais après, c’était plus faible »