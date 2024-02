Engagée cette semaine sur le WTA 250 de Cluj‐Napoca, en Roumanie, Alizé Cornet, éliminée au stade des huitièmes de finale, en a profité pour accorder une inter­view au site local 30–0.

Et après avoir évoqué sa possible fin de carrière en 2024 ou encore ses objec­tifs à court terme, la Française de 34 ans a tenu à donner quelques conseils à la nouvelle géné­ra­tion de joueuses.

« Il ne faut pas perdre de vue le fait que vous êtes aussi un être humain ; tu es une personne et le tennis ne fait pas tout. J’ai eu des périodes de dépres­sion, parce que je ne savais plus qui j’étais, si j’étais juste une joueuse de tennis ou une femme, une jeune femme. Je ne le savais pas quand j’avais 20 ans. C’est très diffi­cile de gérer ça. Cette compré­hen­sion vient avec la matu­rité. J’ai commencé à comprendre cela surtout après 25 ans, donc assez tard. Et aussi parler aux gens. Je pense que cela m’a aidé à avoir une meilleure opinion de moi‐même, à m’aimer davan­tage. Il s’agit donc égale­ment des personnes que vous rencon­trez et des personnes que vous côtoyez et qui vous aident à vous en sortir. (…) Donc mon conseil serait de vrai­ment prendre soin de qui vous êtes en tant que personne, au‐delà du tennis. Il est très important. »