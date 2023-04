Cette semaine, Caroline Garcia annon­çait le retour à ses côtés de son ancien entraî­neur, Bertrand Perret. Ce dernier avait jété l’éponge à la surprise géné­rale juste avant le Masters à l’automne 2022 (remporté par Garcia) pour des raisons floues voire même incon­nues, alors que sa joueuse réali­sait une magni­fique deuxième partie de saison.

En plus d’avoir expliqué sa déci­sion à nos confrères de L’Equipe, la Française a répondu à la rumeur selon laquelle son père, Louis‐Paul Garcia, aurait été à l’ori­gine du départ de son coach il y a cinq mois.

« J’essaie de ne pas trop lire parce que je sais que ça ne va rien m’ap­porter de béné­fique. Bon, parfois, tu as envie de savoir un peu pour être prête pour ta prochaine inter­view (sourire). Petit à petit, mon père prend plus de distance par rapport à mon projet profes­sionnel. Mais à chaque fois que j’ai eu une grande réus­site ou des diffi­cultés, mes parents ont été là derrière moi. Parfois, les gens pensent des choses alors qu’ils connaissent un millième de ma vie person­nelle et profes­sion­nelle. C’est triste de se permettre de juger un peu trop vite une personne », a lâché la 4e joueuse mondiale, qui est déjà montée plusieurs fois au créneau par le passé pour défendre son père.