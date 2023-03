Sortie du court en pleurs et en chaise roulante, après avoir hurlé de douleur, alors qu’elle réali­sait un WTA 1000 de Miami épatant, Bianca Andreescu a obtenu les résul­tats de ses examens. Et ils sont mitigés…

« Les résul­tats ont montré que j’avais deux liga­ments de la cheville gauche déchirés. C’est dur de savoir combien de temps ça va prendre mais disons juste que ça aurait pu être pire. Je vais prendre ça au jour le jour et je suis opti­miste qu’avec du bon boulot, la réédu­ca­tion et une prépa­ra­tion, je revien­drai sur le court bientôt. La réédu­ca­tion a déjà commencé et je donnerai souvent des nouvelles. Je vous aime tous », a écrit la lauréate de l’US Open 2019, dont le corps continue de la freiner.

Pour le même type de bles­sure, contractée en demi‐finales de Roland‐Garros contre Rafael Nadal après une terrible chute, Zverev avait été éloigné du circuit pendant plus de six mois. Il avait révélé que trois des sept liga­ments déchirés avaient été opérées.