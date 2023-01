Revenant sur sa grave bles­sure contractée en demi‐finales de la dernière édition de Roland‐Garros face à Rafael Nadal dans les colonnes de Bild, Alexander Zverev, qui affronte cette nuit le Péruvien Varillas au premier tour de l’Open d’Australie, a révélé qu’il s’était en réalité déchiré pas moins de sept liga­ments de la cheville droite.

« C’était vrai­ment compliqué. Il a toujours été rapporté que trois liga­ments étaient déchirés, mais il y en a eu sept en réalité, dont trois ont été opérés. Au bout de sept semaines, tout était guéri, mais j’avais des œdèmes osseux (accu­mu­la­tion de liquide dans la moelle osseuse, ndlr) qui ne guéris­saient pas correc­te­ment. On ne me l’a pas dit et j’ai commencé la réédu­ca­tion et l’en­traî­ne­ment trop tôt, ce qui a aggravé ces œdèmes. »