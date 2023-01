« La pres­sion est un privi­lège », disait Billie Jean King. Avant son entrée en lice à l’Open d’Australie, où elle vise le titre, Caroline Garcia a donné son avis sur cette fameuse citation.

« Elle utilise une bonne expres­sion. Après, c’est vrai que je préfè­re­rais pouvoir conti­nuer à faire mon ‘truc’ dans mon coin et e concen­trer sur ce que moi je pense et sur ce que mon équipe pense, plutôt que d’être jugé par tout un tas de monde à l’extérieur et d’avoir les regards braqués sur moi. Le but est de réussir à lâcher prise par rapport à ça et de faire avec. Je ne veux pas dire si c’est bien ou pas, puisque c’est ainsi. Je suis sur le court, je fais mon maximum, je fais atten­tion à ce que mes proches me disent. Je prends l’expérience d’il y a quelques années où je n’avais pas réussi à gérer cette pres­sion. Je préfère avoir la pres­sion d’une top 10 plutôt que celle d’une joueuse qui ne sait pas si elle va rentrer dans le prochain Grand Chelem », a déclaré la Française au micro d’Eurosport.

Elle affron­tera la Canadienne Katherine Sebov (190e) au 1er tour avant de poten­tiel­le­ment retrouver Alizé Cornet ou Leylah Fernandez.