La jeune Mirra Andreeva ne laisse pas les anciennes gloires du tennis indif­fé­rentes. Après avoir été adoubé par Sharapova, c’est au tour d’Andy Roddick de louer le talent de la 40e joueuse mondiale. Dans son podcast Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro un mondial a eu des mots très élogieux pour la Russe.

« Mirra Andreeva est une rockstar, elle vient d’avoir 17 ans. Normalement, quand quel­qu’un a 16 ou 17 ans, vous voyez… Quand Serena [Williams] avait 17 ans, c’était comme un pouvoir écra­sant. Rafa, quand il avait 17 ans, on aurait dit qu’il pouvait faire du déve­loppé couché sur des camions à benne bascu­lante. Boris Becker, oh, il a le plus gros service que nous ayons jamais vu. Donc à 17 ans, c’est comme s’ils appre­naient les nuances, mais ils s’ouvraient avec leurs énormes compé­tences. Andreeva joue en quelque sorte un jeu nuancé à 17 ans. La compo­si­tion de son jeu est presque une sorte de Novak d’une manière étrange. Je ne dis pas qu’elle est Djokovic, je dis que la façon dont elle gagne ses points est simi­laire à celle de Novak. C’est une magi­cienne qui sait changer de direc­tion. Elle ne laisse pas quelqu’un se préparer à frapper deux fois la même balle. », a déclaré l’Américain.