S’ils ne se sont pas entraînés ensemble depuis leur arrivée à Paris pour les Jeux olym­piques, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont croisés ce jeudi après‐midi sur le court Philippe‐Chatrier.

Très complices, les deux hommes ont commencé par blaguer au sujet d’une « douche ensemble » avant de parler plus sérieu­se­ment de tennis et de forme. Et lorsque le Serbe a demandé à son bour­reau en finale de Wimbledon de noter sa condi­tion actuelle, l’Espagnol ne s’est pas caché.

» – De 1 à 10, combien tu te mets ?

– Hum… 9

– Oh, c’est beau­coup ! »



Quand Djokovic et Alcaraz se croisent à l’en­traî­ne­ment, ça donne un échange très sympa 😅 #Paris2024 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/XLuTfhDAMS — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 25, 2024

Novak est prévenu.